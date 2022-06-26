В Новосибирске спасатели достали тело пенсионерки в канале Шлюза

Тело женщины достали из воды утром. Фото: предоставлено отделом ГО и ЧС администрации Советского района

В Новосибирске спасатели нашли тело пожилой женщины в воде судоходного канала на Шлюзе. Об этом рассказали КП-Новосибирск в администрации Советского района.

— Около 07:00 утра было обнаружено тело пожилой женщины в акватории нижнего подходного канала Шлюза. Женщину достали из воды, врачи констатировали ее смерть. Женщина пожилая, сейчас полиция устанавливает возраст и личность погибшей. Заявлений в полицию о пропаже женщины не поступало, — сообщил КП-Новосибирск начальник отдела ГО и ЧС администрации Советского района Юрий Перязев.

Спасатель уточнил, что в месте трагедии купаться категорически запрещено, там стоят запрещающие знаки. Покатый склон из бетонных плит опасен — можно соскользнуть в воду и даже спортсмену будет трудно выбраться обратно на берег.

Купание на дамбе Шлюза запрещено. Фото: предоставлено отделом ГО и ЧС администрации Советского района

Несколько дней назад восьмилетний мальчик утонул на Шлюзе — его чудом спасли две сестры, которые возвращались с дачи. Татьяна Нискулова и Лариса Сус оказались дипломированными медсестрой и врачом-акушером, благодаря их навыкам удалось сохранить жизнь ребенка до приезда «скорой». Ребенок без присмотра родителей также решил искупаться на дамбе Шлюза и соскользнул вниз.

Еще одна трагедия случилась вчера в протоке между озерами Яркуль и Чаны в Купинском районе. Утонули два мальчика 8 лет и 13 лет, пока родители ставили палатку. Прошло буквально 5 минут, когда взрослые хватились, детей рядом уже не было. Родные увидели одного из мальчиков в воде возле берега, но было уже поздно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Таня, прыгай!»: в Новосибирске две сестры спасли мальчика, тонувшего в Оби

В Новосибирске две сестры спасли мальчика, тонувшего в Оби (подробнее)

«Дети умерли, пока родители ставили палатку»: двое мальчиков утонули на рыбалке под Новосибирском

Место, где погибли школьники, было не предназначено для купания (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber