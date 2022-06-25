«Таня, прыгай!»: в Новосибирске две сестры спасли мальчика, тонувшего в Оби

Татьяна (слева) вытащила ребенка, а Лариса (справа) его реанимировала. Фото: предоставлены героями публикации.

В Новосибирске сестры Лариса и Татьяна спасли школьника на дамбе Шлюза. Женщины шли с дачи, когда увидели тычущих пальцами в воду детей. Один из мальчишек скатился по плитам в воду и утонул. Сестры помогли вытащить ребенка и оказали ему первую помощь. Скорая приехала через 25 минут, утонувший не приходил в сознание, но пульс и зрачки показали: жив. Именно усилия случайных прохожих помогли спасти ему жизнь.

ЛЕЖАЛ ЛИЦОМ В ВОДЕ

Родные сестры Татьяна Нискулова и Лариса Сус гостили в Новосибирске на даче у родных. Днем 22 июня они пошли домой через дамбу судоходного канала в микрорайоне Шлюз. Где-то в половине восьмого вечера они оказались на дороге, идущей вдоль плотины, и увидели подростков, которые тормозят машины.

- Дети остановили машину с женщиной-водителем, следом притормозил мужчина, мы с сестрой тоже пошли к каналу. Там стоял восьмилетний ребенок, смотрел вниз. В воде мы увидели тело другого мальчика, он лежал лицом вниз, как труп. Я говорю сестре: «Таня, прыгай», - и она прыгнула в воду, - рассказала КП-Новосибирск Лариса Сус.

Вместе с мужчиной Татьяна вытащила на берег утопленника - им оказался восьмилетний мальчик. Как удалось потом выяснить, мальчики вдвоем катались на велосипедах, потом один из них захотел помочить ножки и соскользнул вниз с бетонных плит дамбы. Скорее всего, ребенок резко ушел на глубину и наглотался воды. Лариса - акушер, она знакома с приемами оказания экстренной помощи не понаслышке. Она схватила ребенка и принялась реанимировать.

ВРАЧИ СКАЗАЛИ, ВЫКАРАБКАЕТСЯ

- Я врач, сразу решила реанимировать мальчика. Схватила его, а он уже как холодец. Подняла ему голову и стала отсасывать воду через рот, потом мы положили ребенка и начали реанимацию. Сестра Таня давила на грудную клетку, я делала искусственное дыхание. 5 минут качали - и запустили легкие! - говорит Лариса Сус. - Пульс вернулся, зрачки стали реагировать на свет.

Скорая приехала на дамбу Шлюза через 25 минут, Лариса попросила у фельдшера шприц с адреналином и сделала укол в сердце. Еще через 25 минут приехала детская реанимация, ребенка интубировали и повезли в больницу. Мальчик не приходил в сознание, но врачи сказали, выкарабкается.

- Татьяна и Лариса смогли оказать помощь утонувшему мальчику. Врачи говорят, именно усилия женщин помогли сохранить ребенку жизнь. Сейчас он находится в больнице, прогнозы благоприятные. Мы обязательно рассмотрим вопрос о награждении героинь за спасение утопающих, - сообщил изданию «Родные берега» начальник отдела ГО и ЧС администрации Советского района Юрий Перязев.

СПАСАЛА ЛЮДЕЙ В САМОЛЕТЕ

Мы немного расспросили наших героинь об их жизни. Двоюродные сестры Татьяна Нискулова и Лариса Сус живут и работают в ХМАО, но приезжают в Новосибирск к родным. Татьяна училась в медучилище, потом работала в нефтедобывающей отрасли и сейчас занимается бизнесом, для нее спасение жизни - дело непривычное. А вот Лариса Сус уже успела спасти десятки жизней.

- Работаю врачом УЗИ-диагностики в частной клинике, раньше была акушером-гинекологом в перинатальном центре Нерюнгри. Мой стаж - 23 года, я кандидат медицинских наук и раньше спасала в основном малышей. Пару раз оказывала помощь в самолетах - пассажиру рейса в Питер и женщине при вылете из Таиланда. Но спасать утонувшего в новинку, - призналась Лариса Сус. - С ребенком все будет в порядке, уверена как врач. А вот дамбу следует обезопасить - установить забор, организовать дежурство. Рядом детская площадка, а спуск крутой и скользкий. Ребенок пойдет руки помыть - сорвется и упадет, а врачей рядом не будет…

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