Стало известно, какие музыканты выступят в Новосибирске на День города 2022

В Новосибирск приедут Гузель Хасанова, группа Reflex и Анатолий Цой. Фото: Борис КУДРЯВОВ / Иван МАКЕЕв / Даниил ОПАРИН.

26 июня в Новосибирске под конец концерта на День города публику развлекут приглашенные музыканты. Какие артисты приедут в Сибирь. рассказала директор МАУК «Городская дирекция творческих программ» Ирина Саркисян

— Хедлайнеры — три российские звезды. Приедут они от «Муз-ТВ». Это группа Reflex, Анатолий Цой, победитель шоу «Маска», и Гузель Хасанова, — сообщила КП-Новосибирска Ирина Саркисян.

Сцену для гостей обустроят на Михайловской набережной. Она, как и остальные парки города, кроме площади Ленина, Первомайского и Театрального скверов, станет главной локацией праздника.

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