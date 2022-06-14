День города 2022 в Новосибирске проведут на Михайловской набережной

День города проведут на набережной.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Центром Дня города в Новосибирске 26 июня 2022 года, где проведут праздничную программу, станет Михайловская набережная. Об этом КП-Новосибирск рассказала директор МАУК «Городская дирекция творческих программ» Ирина Саркисян.
— День города будет проходить в парках. Больше всего локаций будет на Михайловской набережной. Она станет аналогом площади Ленина — рассказала КП-Новосибирск Ирина Саркисян.
На той же сцене, где отмечали 12 июня День России, пройдут концерты. Также на набережной установят несколько детских и спортивных площадок, проведут фестивали мороженого и фейерверков. Также подведут итоги конкурса «Звездные имена Новосибирска».
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