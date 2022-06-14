На День города 2022 в Новосибирске не будут перекрывать площадь Ленина

До центра города можно будет доехать на автомобиле — дороги не перекроют. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

День города 2022 в Новосибирске отметят в непривычных локациях. Автомобилистам не нужно беспокоиться, ведь центр города в воскресенье перекрывать не намерены. Так рассказала директор МАУК «Городская дирекция творческих программ» Ирина Саркисян.

— Никаких перекрытий центра города на День города не будет. На площади Ленина, в Первомайском и Театральном скверах не будет ничего праздничного, кроме информационных стендов, фотозон с указаниями, куда идти, где основное действо, — сообщила КП-Новосибирск Ирина Саркисян.

Главной площадкой станет Михайловская набережная. Там проведут концерты и подведут итоги конкурса «Звездные имена Новосибирска».

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