В Новосибирске на левобережном полигоне снова стали замечать пожары

В Новосибирске на левобережном мусорном полигоне зафиксировали новые случаи пожаров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске на левобережном мусорном полигоне зафиксировали новые случаи пожаров. Эту проблему обсудили на заседании комитета по экологии в Заксобрании региона, после того, как жители окрестных домов снова стали жаловаться на дым и неприятный запах. После проверки выяснилось, что на полигоне действительно было возгорание.

— Левобережный полигон находится за границей Новосибирска и граничит с территорией, на которой ведется незаконная предпринимательская деятельность. И мы с комиссией, с надзорными разными ведомствами выезжали. И дело в том, что постоянно сопряженными территориями ведется, например, сжигание медицинских отходов. И люди, в том числе с Верх-Тулы, жалуются на это, — отметила на заседании председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Мария Сидорова.

По словам Марии Сидоровой, сейчас на левобережном полигоне работает тяжелый бульдозер, который должен помогать в предотвращении пожаров.

Напомним, на пожары на этом полигоне новосибирцы активно жалуются с 2020 года. Тогда из-за этой проблемы был даже объявлен особый режим. В 2021 году после очередной череды пожаров на свалке проверку начала прокуратура.

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