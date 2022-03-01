В Новосибирске подготовили центр соцпомощи «Заря» для беженцев

Готовность центра к принятию беженцев проверят 2 марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на базе центра «Заря», который оказывает социальную помощь семьям и детям, развернули площадку для эвакуированных жителей из ДНР и ЛНР. В среду, 2 марта, центр посетит мэр Локоть и проверит его готовность к принятию беженцев. Об этом сообщили в мэрии.

— Центр «Заря» помогает семьям с детьми-инвалидами, чтобы улучшить их социальное и материальное положение, а также оказывает психологическую поддержку. Кроме того, центр проводит лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия для детей и подростков, — рассказали в мэрии.

Напомним, что Новосибирская область готова принять 1200 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. А 25 февраля в регион приехала первая семья беженцев с Донбасса.

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