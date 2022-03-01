Власти прокомментировали массовые минирования школ и вузов в Новосибирске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области прокомментировал массовые минирования школ и вузов региона. Сообщения с угрозами в организации поступили во вторник, 1 марта. Сейчас в АТК по факту случившегося проводят проверку.

— Правоохранительные органы обследуют образовательные организации на предмет обнаружения взрывных устройств, проводят мероприятия по установлению отправителей сообщений, — говорится в сообщении правительства Новосибирской области.

В АТК призвали новосибирцев не поддаваться панике, а также действовать, опираясь на указания компетентных служб.

АТК Новосибирской области контролирует ситуацию с массовыми минированиями образовательных учреждений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145- -03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.