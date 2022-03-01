Власти прокомментировали массовые минирования школ и вузов в Новосибирске.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области прокомментировал массовые минирования школ и вузов региона. Сообщения с угрозами в организации поступили во вторник, 1 марта. Сейчас в АТК по факту случившегося проводят проверку.
— Правоохранительные органы обследуют образовательные организации на предмет обнаружения взрывных устройств, проводят мероприятия по установлению отправителей сообщений, — говорится в сообщении правительства Новосибирской области.
В АТК призвали новосибирцев не поддаваться панике, а также действовать, опираясь на указания компетентных служб.
АТК Новосибирской области контролирует ситуацию с массовыми минированиями образовательных учреждений.
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