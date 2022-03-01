В Новосибирске эвакуировали гимназию «Горностай» из-за угрозы минирования

Эвакуировали гимназию №6 «Горностай». Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске во вторник, 1 марта, эвакуировали гимназию №6 «Горностай». Причиной произошедшего послужило сообщение о минировании.

— Образовательное учреждение оцепили машины спецслужб, людей эвакуировали из здания. Правоохранители ждали прибытия специалистов-кинологов, — пояснили КП-Новосибирск в отделе ГО и ЧС Советского района.

Оперативно получить комментарий от самой гимназии нам не удалось. Напомним, в последнее время подобные ситуации происходят достаточно часто. Накануне спецслужбы съехались к метро «Октябрьская», а также был эвакуирован НОВАТ.

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