В Новосибирске эвакуировали НГТУ из-за сообщения о минировании

В Новосибирске эвакуировали два корпуса НГТУ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске эвакуировали два корпуса НГТУ. Всех людей из здания вывели около двух часов дня во вторник, 1 марта.

— Эвакуировали первый и шестой корпус НГТУ, студентов и преподавателей вывели на улицу, а позже отпустили по домам. Сейчас здание обследуют спецслужбы, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе НГТУ.

По предварительным данным, причиной произошедшего стало очередное сообщение о минировании, пришедшее в вуз. Напомним, сегодня также была эвакуирована гимназия «Горностай».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске эвакуировали гимназию «Горностай» из-за угрозы минирования

На месте работают спецслужбы (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.