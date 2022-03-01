В Новосибирске эвакуировали НГТУ из-за сообщения о минировании

В Новосибирске эвакуировали два корпуса НГТУ.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске эвакуировали два корпуса НГТУ. Всех людей из здания вывели около двух часов дня во вторник, 1 марта.
— Эвакуировали первый и шестой корпус НГТУ, студентов и преподавателей вывели на улицу, а позже отпустили по домам. Сейчас здание обследуют спецслужбы, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе НГТУ.
По предварительным данным, причиной произошедшего стало очередное сообщение о минировании, пришедшее в вуз. Напомним, сегодня также была эвакуирована гимназия «Горностай».
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