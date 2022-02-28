В Новосибирске начался суд над владельцем гаража, в котором сгорели четыре человека

Владельца гаража могут посадить на 4 года. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО

В понедельник, 28 февраля, начался суд над владельцем гаражной пристройки, в которой при пожаре в январе 2021 года погибли четверо жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда. По данным следствия, владелец помещения не соблюдал технику пожарной безопасности, а люди несколько раз жаловались на проблемы с электричеством.

— 28.02.2022 в судебном заседании начато судебное следствие: оглашено обвинительное заключение, установлен порядок исследования доказательств, допрошена потерпевшая и представитель потерпевшей, — указано в сообщении на сайте суда.

Прокурор Дзержинского района Алексей Слученко раскрыл подробности КП-Новосибирск:

— В ходе расследования этого уголовного дела было установлено, что владелец гаражного бокса самовольно возвел над принадлежащим ему боксом надстройку. В нарушение правил и требований пожарной безопасности он подключил ее к частной электрической сети, — рассказал прокурор КП-Новосибирск.

В надстройку был сооружен отдельный вход с улицы. Само помещение было разбито на несколько «комнат»: там находились спальные места, кухня, санузел. Владелец сдавал этот гараж людям, которым больше некуда было пойти, они зарабатывали себе на жизнь на случайных подработках.

— В ходе расследования было установлено, что жильцы неоднократно обращались к владельцу этой надстройки с жалобами на неполадки с энергоснабжением: не подключалось электричество, пробки выбивало. Он эти обращения игнорировал. Это были предпосылки. Во время ночного пожара 19 января прошлого года погибли четверо человек, еще двоим удалось спастись. Владелец этого гаражного бокса был привлечен к ответственности по части 3 статьи 109 — это причинение смерти по неосторожности. Наказание предусматривает до 4-х лет лишения свободы, — подчеркнул Алексей Слученко.

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