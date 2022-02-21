В Новосибирске под суд пойдет владелец гаража, где в пожаре погибли четыре человека

В Новосибирской области под суд пойдет владелец гаражного бокса, где в пожаре погибли 4 человека. Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирской области под суд пойдет владелец гаражного бокса, где в пожаре погибли 4 человека. Напомним, трагедия случилась в январе 2021 года. Тогда пламя вспыхнуло в необорудованной пристройке к гаражу, которую владелец сдавал в аренду.

— Осенью 2020 года 50-летний обвиняемый предоставил в наем потерпевшим для получения дохода, находящуюся в его владении самовольную надстройку над гаражным боксом в качестве жилого помещения, которую незаконно подключил в обход схемы электроснабжения гаражного кооператива к частным электросетям, — сообщили в областном Следственном комитете. — А ночью 19 января 2021 года в надстройке над гаражами случился пожар, в котором погибли четыре человека.

Владельца гаражного комплекса обвиняли в причинении смерти по неосторожности по статье 109 УК РФ. Свою вину мужчина признал частично, однако следователи собрали достаточно доказательств, чтобы отправить дело в суд.

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