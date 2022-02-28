Новосибирский суд перевел экс-замминистра транспорта региона под домашний арест

Экс-замминистра транспорта Новосибирской области перевели под домашний арест. Фото: соцсети

Бывшего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого отпустили из-под стражи под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

— Постановлением суда Ставицкому С. В. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 23 суток до 19 марта 2022 года, — указано в сообщении на сайте суда. — Постановление еще не вступило в законную силу.

При этом суд не удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам о продлении содержания Ставицкого под стражей. Ранее он должен был остаться под арестом до 16 мая.

Напомним, с октября 2019 года по декабрь 2020 года заместитель министра получил от начальника «ТУАД» взятки на сумму 1,5 миллиона рублей. Около года назад, 19 марта, против Ставицкого было возбуждено уголовное дело.

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