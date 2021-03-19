В Новосибирске задержали заместителя министра транспорта Сергея Ставицкого

Задержан замминистра транспорта НСО. Фото: соцсети.

В пятницу, 19 марта, стало известно о задержании заместителя министра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердил источник.

В областном правительстве прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что в министерстве проводятся обыски.

— В настоящий момент в министерстве работают следователи. Структуры правительства оказывают правоохранительным органам содействие. Подробные комментарии будут даны после окончания расследования, — сообщил КП — Новосибирск представитель пресс-службы правительства Новосибирской области Роман Кулаковский.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в конце декабря 2020 года сотрудники УФСБ задержали начальника территориального управления автодорог и его брата. Их подозревают в получение взятки больше 5 миллионов от коммерческих организаций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.