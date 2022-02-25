Экс-главу ТУАД Новосибирской области отпустили из-под ареста

Михаила Чуманова отпустили из-под ареста. Фото: Управление Судебного департамента НСО

Экс-руководителю ТУАД Новосибирской области Михаилу Чуманову изменили меру пресечения. Такое решение принял суд в пятницу, 25 февраля. Напомним, Чуманова обвиняют в получении взяток, связанных с оказанием содействия предпринимателям, в том числе и незаконного, в строительстве и ремонте дорог.

— По ходатайству следователя мера пресечения в отношении обвиняемого была изменена с заключения под стражу на запрет определенных действий, — сообщили в Железнодорожном районном суде.

Напомним, за взятки задержан был также экс-замминистра транспорта региона Сергей Ставицкий. Следователи выяснили, что он зарегистрировал свой автомобиль на другое лицо и взятки он получал под видом денег за его аренду.

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