Новосибирский авиазавод попал под санкции Великобритании

Всего под санкции попали 7 российских компаний.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Новосибирский авиазавод имени В.П. Чкалова попал под санкции Великобритании. Пакет санкций ввели в четверг, 24 февраля. Введенные ограничения против объединенной авиастроительной корпорации в свою очередь повлияли на новосибирский авиазавод, так как она владеет пакетом ее акций. Такие данные предоставил сервис «Контур.Фокус».
Напомним, ранее под санкции Евросоюза попал 351 депутат Госдумы РФ. В их числе оказались и 7 депутатов от Новосибирской области. Под санкции попали депутаты, которые поддержали решение Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР.
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