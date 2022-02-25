Новосибирский авиазавод попал под санкции Великобритании

Всего под санкции попали 7 российских компаний. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирский авиазавод имени В.П. Чкалова попал под санкции Великобритании. Пакет санкций ввели в четверг, 24 февраля. Введенные ограничения против объединенной авиастроительной корпорации в свою очередь повлияли на новосибирский авиазавод, так как она владеет пакетом ее акций. Такие данные предоставил сервис «Контур.Фокус».

Напомним, ранее под санкции Евросоюза попал 351 депутат Госдумы РФ. В их числе оказались и 7 депутатов от Новосибирской области. Под санкции попали депутаты, которые поддержали решение Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР.

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