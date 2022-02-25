Стали известны подробности пожара на стройке в Новосибирске

На место инцидента прибыли пожарные. Фото: МЧС 54

В МЧС рассказали подробности ночного пожара на стройке в ЖК «Беренг» в Новосибирске на улице Прибрежная. Там в ночь на 25 февраля взорвался газовый балон.

— В течение пяти минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. В это время происходило горение гидроизоляции на кровле кирпичного здания, которое имеет переменную этажность (от 19 до 24-х этажей). Также, по предварительным данным, произошел хлопок газового баллона, — рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пожарным потребовалось 16 минут на ликвидацию открытого горения. Известно, что огонь охватил площадь 190 квадратных метров. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью, 25 февраля, новосибирцев напугал громкий хлопок. Очевидцы о происходящем начали сообщать в социальных сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирцев напугал ночной взрыв на стройке ЖК Беринг

Громкий хлопок перебудил почти половину города (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.