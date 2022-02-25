В Новосибирске назвали топ-5 имен злостных алиментщиков

В топ-5 имен вошли: Александр, Сергей, Алексей, Андрей и Николай.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске сотрудники УФССП раскрыли топ-5 злостных имен людей, которые чаще всего избегают платежей по алиментам. Также в ведомстве раскрыли имена тех, кто реже попадает в списки должников.
— Часто встречаются должники по алиментам с именами Александр, Сергей, Алексей, Андрей и завершает пятерку алиментщиков должники с именем Николай. Реже в базе с просроченной задолженностью встречаются граждане с именами Тимур, Богдан, Тимофей, Ярослав, Святослав, — рассказали в УФССП по Новосибирской области.
Кроме того, приставы раскрыли имена матерей, которые не хотят платить деньги своим детям. В список попали имена Ольга, Наталья, Татьяна, Елена и Екатерина. Реже встречаются должницы с такими именами, как София, Милена и Алиса.
Напомним, ранее приставы озвучили возраст самого юного алиментщика в Новосибирской области — им оказался 19-летний парень. Известно, что 60% должников в регионе это люди в возрасте от 31 до 40 лет, и более четверти — в категории 41-50 лет.
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