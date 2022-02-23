Приставы назвали возраст самого юного должника по алиментам в Новосибирской области. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В УФССП по Новосибирской области провели расширенное заседание коллегии. На нем специалисты ведомства составили образ должника по алиментам за 2021 год. В частности, в УФССП по региону назвали возраст самого юного неплательщика.

— Самому юному алиментщику 19 лет. При этом 60% должников это люди в возрасте от 31 до 40 лет, и более четверти — в категории 41-50 лет, — рассказали в УФССП по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что от уплаты алиментов в регионе уклоняются не только мужчины, грешат и горе-матери. Однако значительно меньше.

— Так, всего в 2021 году на исполнении у судебных приставов-исполнителей было 7,7% женщин-алиментщиц. Остальные — это отцы-неплательщики, — добавили в УФССП.

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