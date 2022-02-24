Рейс из Новосибирска в Ростов-на-Дону сел во Внуково

Рейс из Новосибирска в ростовский аэропорт "Платов" сменил маршрут на московский "Внуково". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 24 февраля, вылетевший из Новосибирска в Ростов-на-Дону самолет сел в московском аэропорту Внуково. Рейс авиакомпании «Азимут» А4-220 вылетел в 09:20 из Новосибирска. По расписанию самолет должен был приземлиться в Ростове-на-Дону в 09:45 по местному времени. Об этом стало известно из сайта ростовского аэропорта «Платов».

Борт сменил свой курс и направился в Москву из-за спецоперации на Донбассе.

Напомним, ранее стало известно, что Росавиация вела временное ограничение полетов южные города России до 2 марта. Утром, 24 февраля, из Новосибирска в Краснодар и Минводы были отменены рейсы. Так из Новосибирска также отменят рейсы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Геленджик и другие города.

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