В Новосибирске следователи начали проверку после нападения бездомной собаки на школьника

После проверки СК примет соответствующее решение.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске следователи проведут проверку после нападения бездомной собаки на ребенка. Напомним, инцидент случился в понедельник, на улице Доватора: животное вцепилось в ногу 10-летнему мальчику, который шел в школу.
— Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в областном следственном комитете.
Напомним, что это не первое нападение бродячих собак на людей и их питомцев. В Карасуке Новосибирской области стая накинулась на проходящую мимо девушку. К счастью, все закончилось хорошо. Также были случаи, когда бездомные собаки загрызали домашних животных.
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