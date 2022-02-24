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Происшествия24 февраля 2022 10:41

В Новосибирске следователи начали проверку после нападения бездомной собаки на школьника

Животное покусало ребенка за ногу
Надежда КАСЬЯНОВА
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После проверки СК примет соответствующее решение.

После проверки СК примет соответствующее решение.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске следователи проведут проверку после нападения бездомной собаки на ребенка. Напомним, инцидент случился в понедельник, на улице Доватора: животное вцепилось в ногу 10-летнему мальчику, который шел в школу.

— Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в областном следственном комитете.

Напомним, что это не первое нападение бродячих собак на людей и их питомцев. В Карасуке Новосибирской области стая накинулась на проходящую мимо девушку. К счастью, все закончилось хорошо. Также были случаи, когда бездомные собаки загрызали домашних животных.

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