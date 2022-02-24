В Новосибирске следователи начали проверку после нападения бездомной собаки на школьника

После проверки СК примет соответствующее решение. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске следователи проведут проверку после нападения бездомной собаки на ребенка. Напомним, инцидент случился в понедельник, на улице Доватора: животное вцепилось в ногу 10-летнему мальчику, который шел в школу.

— Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в областном следственном комитете.

Напомним, что это не первое нападение бродячих собак на людей и их питомцев. В Карасуке Новосибирской области стая накинулась на проходящую мимо девушку. К счастью, все закончилось хорошо. Также были случаи, когда бездомные собаки загрызали домашних животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском стая бродячих псов набросилась на девушку

Сибирячка чудом не пострадала (подробнее)

В Новосибирске стая бездомных чипированных псов разорвала домашнего кота

Жуткий момент попал на видео (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.