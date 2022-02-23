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Общество23 февраля 2022 3:43

Под Новосибирском стая бродячих псов набросилась на девушку

Сибирячка чудом не пострадала
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Под Новосибирском стая бродячих псов набросилась на девушку.

Под Новосибирском стая бродячих псов набросилась на девушку.

Фото: Людмила МАРЧУК

Жительница Карасука рассказала о бродячих псах, напавших на нее. Об инциденте девушка написала в соцсети в среду, 23 февраля.

— Вышла из дома, и на меня набросилась стая собак! Хорошо, что не покусали! Возле «Олимпа» проходит теплотрасса, там они и живут, — поделилась сибирячка в группе «В Карасуке. Подслушано».

По словам девушки, псов, заполонивших район, подкармливают местные пенсионерки. Сибирячка уверена, что легко отделалась.

— А если бы это был ребенок? Его бы они точно загрызли эти псы, — добавила горожанка.

Она пояснила, что ответственная служба не занимается отловом собак-беспризорников. Девушка призвала горожан не отпускать детей одних на улицу.

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