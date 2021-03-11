В Новосибирске стая бездомных чипированных псов разорвала домашнего кота

Чипированные псы разорвали домашнего кота в Новосибирске. Фото: стоп-кадр.

Стая бездомных псов разорвала на части кошку. Очевидцами жуткого инцидента стали жители Владимирского спуска в Новосибирске. Это произошло 8 марта. После случившегося на место незамедлительно выехала городская служба отлова безнадзорных собак. Но выяснилось, что большая часть агрессивных псов уже чипированы и стерилизованы.

— Мы видим, что собака, даже стерилизованная, не меняет своих привычек. Если изначально она была опасной, она опасной и останется, — прокомментировал ситуацию депутат Ростислав Антонов.

Общественники видят решение проблемы в организации приюта для безнадзорных животных, в которых их будут содержать на постоянной основе. В той организации, которая сейчас действует на территории города, не хватает для этих целей мест.

Отметим, что Федеральный закон об ответственном обращении с животными не предусматривает негуманные методы. При этом стаи бродячих псов буквально заполонили Новосибирск. Так, накануне в Первомайском районе города в пасти бездомной собаки оказалась маленькая девочка. Животное набросилось на ребенка и трепало его на земле. К счастью, прохожий вовремя оттащил пса от малышки. По факту случившегося проверку проводит СК.

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