Новосибирский суд избрал меру пресечения педофилу, напавшему с ножом на 11-летнюю девочку. Фото: стоп-кадр.

В четверг, 24 февраля, Октябрьский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения педофилу, напавшему с ножом на 11-летнюю девочку. Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

— Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в Следкоме. — Под арестом он будет находиться два месяца.

Ранее КП-Новосибирск писала, жуткий инцидент произошел 22 февраля в Октябрьском районе Новосибирска. Извращенец выследил девочку с автобуса и напал на ребенка с ножом. Он хотел ее изнасиловать. Педофил принялся стягивать со школьницы одежду. К счастью, его спугнула знакомая маленькой жертвы. Извращенец успел убежать. В скором времени его поймали полицейские на одной из станций новосибирского метрополитена. При нем нашли рукавички девочки. Кстати, ранее престарелый педофил уже был судим за угрозу убийством.

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