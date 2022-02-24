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Происшествия24 февраля 2022 8:18

Новосибирский суд избрал меру пресечения педофилу, напавшему с ножом на 11-летнюю девочку

Его задержали на два месяца
Авторы (2):
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Мария ГРИГОРЯН
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Новосибирский суд избрал меру пресечения педофилу, напавшему с ножом на 11-летнюю девочку. Фото: стоп-кадр.

Новосибирский суд избрал меру пресечения педофилу, напавшему с ножом на 11-летнюю девочку. Фото: стоп-кадр.

В четверг, 24 февраля, Октябрьский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения педофилу, напавшему с ножом на 11-летнюю девочку. Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

— Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в Следкоме. — Под арестом он будет находиться два месяца.

Ранее КП-Новосибирск писала, жуткий инцидент произошел 22 февраля в Октябрьском районе Новосибирска. Извращенец выследил девочку с автобуса и напал на ребенка с ножом. Он хотел ее изнасиловать. Педофил принялся стягивать со школьницы одежду. К счастью, его спугнула знакомая маленькой жертвы. Извращенец успел убежать. В скором времени его поймали полицейские на одной из станций новосибирского метрополитена. При нем нашли рукавички девочки. Кстати, ранее престарелый педофил уже был судим за угрозу убийством.

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