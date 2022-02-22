«Выслеживал ее с автобуса»: в Новосибирске мужчина с ножом напал на школьницу и пытался изнасиловать

Злоумышленник проследил за девочкой с автобуса. Фото: стоп-кадр с видео

Во вторник, 22 февраля, в Октябрьском районе Новосибирска возле школы №16 на улице Добролюбова неизвестный мужчина пытался изнасиловать 11-летнюю школьницу и угрожал ей ножом. Злоумышленник следил за ребенком с общественного транспорта. Следком подтвердил КП-Новосибирск произошедшее.

— По факту случившегося будет организована проверка и по ее решению может быть возбуждено уголовное дело, — рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

Девочке удалось вырваться из рук насильника благодаря школьнице, которая стала свидетелем происходящего и начала кричать. Также известно, что на место происшествия выезжала Росгвардия, следователи и бригада скорая помощи.

— Это случилось в 7:51 утра, на место выезжала скорая помощь. Девочку увезли на осмотр в детскую больницу с диагнозом «сотрясение головного мозга», — сообщила КП-Новосибирск главный специалист Новосибирской области по скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

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