Извращенца сняла камера наблюдения. Фото: кадр из видео.

На педофила, напавшего с ножом на школьницу в Новосибирске, завели уголовное дело. Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 4 статьи 131 УК РФ «Покушение на изнасилование не достигшей четырнадцатилетнего возраста», — говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала, инцидент произошел 22 февраля в Октябрьском районе Новосибирска. Извращенец выследил ребенка с автобуса и напал на девочку с ножом. Он хотел ее изнасиловать

— Он стал стягивать с нее одежду, однако довести преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось по независящим обстоятельствам — знакомая потерпевшей пресекла действия подозреваемого, отчего он скрылся с места преступления, — уточнили в Следственном комитете.

Как передает портал «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-центр МВД России, полицейские задержали подозреваемого на одной из станций новосибирского метро. При личном досмотре у него нашли рукавицы школьницы.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, задержанным оказался 54-летний новосибирец. Ранее он уже был судим за угрозу убийством.

Как стало известно КП-Новосибирск, оперативники установили маршрут передвижения злоумышленника. Они буквально по минутам отследили его перемещения - он передвигался на общественном транспорте.

Меру пресечения извращенцу изберут в четверг, 24 февраля.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и процессуальное закрепление доказательств, — пояснили в СК.

Напомним, престарелого педофила сняла камера видеонаблюдения.

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