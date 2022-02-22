Видео с мужчиной, который напал на школьницу в Новосибирске, появилось в соцсетях

Появилось видео, на которое попал мужчина, напавший на школьницу в Новосибирске. Фото: Кадр из видео\"Горсайт"
Появилось видео, на которое попал мужчина, напавший на школьницу в Новосибирске. Напомним, инцидент случился во вторник, 22 февраля. На улице Добролюбова, недалеко от школы№16, неизвестный сначала преследовал 11-летнюю девочку, а потом напал на нее и попытался изнасиловать, угрожая ножом.
На кадрах ролика видно, что мужчина действительно заходит в транспорт прямо за девочкой. Впоследствии именно эта запись стала главной уликой, позволившей найти и задержать подозреваемого.
Сейчас в ситуации продолжают разбираться следователи, по данному факту проводится проверка.
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