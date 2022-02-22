В Новосибирске задержали мужчину, напавшего с ножом на школьницу. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске задержали мужчину, напавшего с ножом на школьницу. Напомним, произошел инцидент во вторник, 22 февраля, в Октябрьском районе, на улице Добролюбова неизвестный мужчина пытался изнасиловать 11-летнюю девочку и угрожал ей ножом. Он следил за ребенком с того момента, как она вышла из общественного транспорта.

Все произошедшее попало на запись камер видеонаблюдения. Как пояснил источник КП-Новосибирск, она и стала главной уликой, позволившей вскоре найти и задержать подозреваемого.

Сейчас правоохранители продолжают разбираться в произошедшем.

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Следком начал проверку, главная улика против подозреваемого — видео из общественного транспорта (подробнее).

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