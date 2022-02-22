Новосибирские власти пока не планируют отменять QR-коды в театрах и общепите.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области пока не намерены отменять QR-коды в театрах и заведениях общепита. Об этом в прямом эфире «ОТС», который состоялся во вторник, 22 февраля, сказал губернатор региона Андрей Травников. Приниматься решение об отмене системы QR-кодов в театрах и общепите, по словам Травникова, будет позже.
— Мы бы хотели, чтобы любой, кто идет в театр, понимал, что там безопасно. Понимал, что рядом нет незащищенных граждан, которые могли бы случайно заразить его, — пояснил в прямом эфире губернатор.
Все решения об отмене ковидных ограничений в Новосибирской области будут зависеть от эпидемиологической обстановки. При этом снимать их намерены поэтапно. Так, ранее сообщалось, что QR-коды отменят в новосибирских парикмахерских, салонах красоты и массажных салонах.
Напомним, губернатор Андрей Травников заявил о спаде пятой волны ковида в Новосибирской области.
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