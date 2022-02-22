Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
-3°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 8:18

Новосибирские власти пока не планируют отменять QR-коды в театрах и общепите

Решения относительно смягчения ковидных ограничений принимаются в зависимости от эпидситуации
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новосибирские власти пока не планируют отменять QR-коды в театрах и общепите.

Новосибирские власти пока не планируют отменять QR-коды в театрах и общепите.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области пока не намерены отменять QR-коды в театрах и заведениях общепита. Об этом в прямом эфире «ОТС», который состоялся во вторник, 22 февраля, сказал губернатор региона Андрей Травников. Приниматься решение об отмене системы QR-кодов в театрах и общепите, по словам Травникова, будет позже.

— Мы бы хотели, чтобы любой, кто идет в театр, понимал, что там безопасно. Понимал, что рядом нет незащищенных граждан, которые могли бы случайно заразить его, — пояснил в прямом эфире губернатор.

Все решения об отмене ковидных ограничений в Новосибирской области будут зависеть от эпидемиологической обстановки. При этом снимать их намерены поэтапно. Так, ранее сообщалось, что QR-коды отменят в новосибирских парикмахерских, салонах красоты и массажных салонах.

Напомним, губернатор Андрей Травников заявил о спаде пятой волны ковида в Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.