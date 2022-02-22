Андрей Травников заявил о спаде пятой волны ковида в Новосибирской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Андрей Травников в прямом эфире «ОТС» во вторник, 22 февраля, заявил о спаде пятой волны ковида в Новосибирской области. Об этом, по словам главы региона, свидетельствует ряд показателей.

— Мы смотрим на количество заболевших ОРВИ и гриппом, на количество заболевших пневмониями, самый важный показатель — количество госпитализированных, количество пациентов в тяжелом состоянии, количество звонков в call-центы и количество вызовов врачей из поликлиник и «скорой помощи». Набор этих показателей нам сегодня позволяет уверенно сказать, что пятая волна коронавируса в Новосибирской области пошла на спад, — сказал в прямом эфире Андрей Травников.

По словам губернатора, ежедневно в Новосибирской области делают 30 тысяч тестов на ковид. В случае необходимости лаборатории могут осуществлять до 60 тысяч тестирований. Этот показатель существенно вырос с начала пандемии в 2020 году.

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