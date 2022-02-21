В Новосибирске 9-летняя девочка сломала позвоночник, упав с кучи снега у школы

В Новосибирске школьница сломала позвоночник во время игры с друзьями на куче снега. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске школьница сломала позвоночник во время игры с друзьями на куче снега. Как пишут очевидцы в соцсетях, инцидент произошел 19 января, на территории 10-й гимназии. И попал на запись камеры видеонаблюдения.

— Дети играли на куче снега, и в какой-то момент, один из ребятишек толкнул 9-летнюю школьницу, после чего она упала, и некоторое время не поднималась, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Мама пострадавшей рассказывает, что теперь ее дочь, получившая перелом двух позвонков, как минимум четыре месяца не сможет сидеть, а ходить и лежать ей можно только стоя и в корсете. Полное же восстановление может занять два года.

Сибирячка отметила, что решить конфликт с администрацией учебного учреждения она не смогла. КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что многие горожане оказались возмущены запретом на строительство снежных горок во дворах. Это было связано с новыми правилами по ГОСТу, согласно которым, любая горка выше 40 сантиметров считается аттракционом и должна соответствовать необходимым правилам.

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