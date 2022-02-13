«Дети смотрели со слезами»: в Новосибирске во дворе дома снесли снежную горку, построенную местными жителями

Построенную сибиряками горку снесли коммунальщики. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске во дворе жилого дома Новоуральской, 13/1 снесли очередную снежную горку. Ее слепили местные жители из кучи снега, оставшейся после уборки двора.

— Гору снега нагребли трактором сами же уборщики снега со двора. С этой горы и с гор поблизости и катались дети. Потом кто-то из местных дедушек немного подправил ее. Далее все понемногу что то сделали там, какой-то вклад внесли. Даже перила сделали наверху, — рассказал КП-Новосибирск один из местных жителей Андрей Лоскутов. — Детишек по вечерам там, порой, около 30 человек собиралось, всем горка нравилась. Единственный минус, что она залезала за тротуар немного. Но там можно спокойно обойти, потратив десять секунд.

Однако, в связи с недавно принятым законом о снежных горках, все подобные «зимние развлечения» должны соответствовать определенному набору требований. Так, по ГОСТу все строения выше 40 сантиметров приравниваются к аттракционам и должны пройти специальную регистрацию. Сертифицированных горок в этом году в Новосибирске было всего 10. А вот дворовые, построенные любителями, сносили из соображений безопасности. Но новосибирцев такой расклад совсем не устраивает.

— Всю жизнь дети катались спокойно на таких горках, и все было хорошо. Конечно, определенный риск для безопасности есть всегда. Но он и на сертифицированной горке будет. Для этого и нужно родителям смотреть внимательно за детьми, ну или кататься с горки с ними, если они маленькие. Ничего такого не вижу в этом, это же весело, — пояснил Андрей Лоскутов. — А то теперь с детьми и погулять толком негде. У меня вот 2-летняя дочка, пока мы эту картину сноса горки из окна наблюдали, только и делала, что спрашивала, «а как теперь гулять?».

По словам сибиряка, так называемых, «официальных» горок на весь город очень мало. У родителей не всегда есть возможность ехать куда-то далеко, чтобы погулять с ребенком. Но и лишать его традиционного зимнего веселья тоже не хочется.

— Никто не стал бы возмущаться, если бы у нас тут в парке рядом, например, была хорошая горка. А то теперь правда ребятам негде покататься. Это надо было просто видеть, как дети приходили, видели эту разломанную горку, и со слезами и печалью уходили, — отметил сибиряк.

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