В Новосибирске откроют 10 бесплатных горок для детей

В Новосибирске в зимнем сезоне 2021-2022 года откроют только 10 бесплатных горок. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске в зимнем сезоне 2021-2022 года откроют только 10 бесплатных горок. Это связано с новыми требованиями по ГОСТу, согласно которым все строения выше 40 см приравниваются к аттракционам и должны пройти регистрацию.

— Сейчас у нас горки продолжают проходить необходимую регистрацию. Мы постарались сделать так, чтобы в каждом городском парке была хотя бы одна бесплатная горка, — пояснила КП-Новосибирск вице-мэр города Анна Терешкова. — Мы планируем, что все они начнут работать уже на этих выходных.

Прокатиться можно будет по адресам:

деревянная односкатная горка в парке «Первомайский», улица Маяковского, 5а;

заливная горка в парке «Михайловская набережная», улица Большевистская, 12Б;

деревянная односкатная горка в парке «Центральный», улица Мичурина, 8;

деревянная односкатная горка в парке «Березовая роща», улица Планетная, 53;

деревянная односкатная горка в парке «Сосновый бор», улица Учительская, 49;

деревянная односкатная горка в парке имени С. М. Кирова, улица Станиславского, 1а;

деревянная односкатная горка в парке «Бугринская роща», улица Саввы Кожевникова, 39;

деревянная односкатная горка в парке «Затулинский», улица Зорге, 47;

деревянная односкатная горка в парке «У моря Обского», улица Софийская, 15;

деревянная односкатная горка в саду имени Дзержинского, улица Авиационная, 1.

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