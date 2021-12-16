В Новосибирске откроют 10 бесплатных горок для детей

В Новосибирске в зимнем сезоне 2021-2022 года откроют только 10 бесплатных горок.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске в зимнем сезоне 2021-2022 года откроют только 10 бесплатных горок. Это связано с новыми требованиями по ГОСТу, согласно которым все строения выше 40 см приравниваются к аттракционам и должны пройти регистрацию.
— Сейчас у нас горки продолжают проходить необходимую регистрацию. Мы постарались сделать так, чтобы в каждом городском парке была хотя бы одна бесплатная горка, — пояснила КП-Новосибирск вице-мэр города Анна Терешкова. — Мы планируем, что все они начнут работать уже на этих выходных.
Прокатиться можно будет по адресам:
деревянная односкатная горка в парке «Первомайский», улица Маяковского, 5а;
заливная горка в парке «Михайловская набережная», улица Большевистская, 12Б;
деревянная односкатная горка в парке «Центральный», улица Мичурина, 8;
деревянная односкатная горка в парке «Березовая роща», улица Планетная, 53;
деревянная односкатная горка в парке «Сосновый бор», улица Учительская, 49;
деревянная односкатная горка в парке имени С. М. Кирова, улица Станиславского, 1а;
деревянная односкатная горка в парке «Бугринская роща», улица Саввы Кожевникова, 39;
деревянная односкатная горка в парке «Затулинский», улица Зорге, 47;
деревянная односкатная горка в парке «У моря Обского», улица Софийская, 15;
деревянная односкатная горка в саду имени Дзержинского, улица Авиационная, 1.
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