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Происшествия21 февраля 2022 11:01

В Новосибирске ТЦ и школы не стали эвакуировать после письма о минировании

Угрозы были присланы анонимно
Галина СИМОНОВА
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Угрозы были присланы насчет всех школ города, однако эвакуировать их не стали.

Угрозы были присланы насчет всех школ города, однако эвакуировать их не стали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на прошлой неделе, во вторник, 15 февраля, в школы и ТЦ города снова пришли угрозы о минировании. Однако эвакуировать организации не стали — и власти объяснили, почему.

— На прошлой неделе снова поступали угрозы о минировании школы. Одна из угроз была прислана в школу №108, в понедельник, 14 февраля — тогда учебное учреждение эвакуировали. Никаких взрывных устройств там обнаружено не было, — рассказала замминистра образования Новосибирской области Мария Жафярова на оперативном совещании, 21 февраля. — А 15 февраля в спецслужбы пришло письмо о том, что заминированы все школы и ТЦ города. Но поскольку угроза была анонимная, были принято решение не эвакуировать персонал и обучающий.

Напомним, в некоторых ТЦ во вторник, 15 февраля, эвакуация все-таки прошла. Так, КП-Новосибирск писала о том, что посетителей вывели из торгового центра «Голден парк» и «Аура».

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