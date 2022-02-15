Посетителей из ТЦ эвакуировали. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске эвакуировали торговый центр «Голден парк» в Калининском районе. Инцидент произошел вечером во вторник, 15 февраля.

— В ТЦ «Голден парк» была проведена эвакуация. Причина неизвестна, — сообщили очевидцы в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

На кадрах, присланных людьми с места событий, видно, что около торгового центра стоит машина спасателей. На момент публикации дозвониться до администрации ТЦ не удалось. В областном МЧС пояснили, что задымления и возгорания в здании не было. КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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