В Новосибирске эвакуировали торговый центр «Аура»

На какое-то время люди оказались заперты на подземной парковке, но потом их вывели на улицу.

В Новосибирске во вторник, 15 февраля, прошла эвакуация еще в одном торговом центре. Так, вечером людей вывели еще и из «Ауры». О произошедшем также рассказали очевидцы в соцсетях.

— В центре в ТРЦ «Аура» всех посетителей и персонал вывели на улицу. Один из наших подписчиков, оказавшихся в это время на киносеансе отметил, что они на некоторое время оказались заперты на подземном паркинге, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Напомним, ранее в городе эвакуировали также торговый центр «Голден парк». К зданию прибыли спецслужбы, однако в МЧС КП-Новосибирск пояснили, что задымления или возгорания в ТЦ не было.

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Об этом рассказали очевидцы (подробнее).

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