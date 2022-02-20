Житель Новосибирска набрал 2,5 миллиона просмотров на видео с пуканьем

В обычное время популярный блогер работает разнорабочим ТЦ. Фото: предоставлено Сергеем Орешкиным

Новосибирский разнорабочий Сергей Орешкин пукнул на видео — и стал звездой TikTok. В оролике он использует популярную маску-игру «Моргни, когда загорится зеленый». Когда загорелся зеленый он пукнул. Видео набрало более 2,5 миллионов просмотров.

— Я в TikTok уже три года, решил снять смешной ролик, чисто для для прикола. Не думал, что он наберет 2,5 миллиона просмотров! Сначала была волна хейта, пользователи оскорбляли меня, даже присылали видео ответы. Но это был адекватный ролик, по сравнению с многими другими на просторах соцсети, — рассказал «КП-Новосибирск» Сергей Орешкин, блогер.

Сергей Орешкин снимает ролики с приколами. Парень работает разнорабочим в торговом центре. Блогер признался — раньше было много хейта, его даже называли «Бомжом TikTok», теперь этого меньше.

— Я сам создаю тренды и не снимаю рекламу — не смысла засорять подписчикам мозги, зарабатываю только на донатах. Люди узнают на улицах, подходят толпой сфотографироваться, никогда не отказывал. Бывают, даже у подъезда ждут ради фотки. Снимаю шуточные ролики из жизни, многие ржут — это поднимает настроение. Еще стихи сочиняю, они заходят, — говорит мужчина.

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