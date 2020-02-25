«Город плохо чистят»: звезда российского «ТикТока» вышел убирать тротуары в Новосибирске

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:15:19+03:00

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Известный «тиктокер» Сергей Орешкин решил чистить тротуары на окраине Новосибирска. Он не постеснялся работать дворником, хотя каждый день его узнают и снимают десятки человек. Даже имея 170 тысяч подписчиков в «ТикТоке», он готов чистить снег лучше всех в районе и не стесняется работать дворником и грузчиком при ТЦ «Искра» на Станиславском жилмассиве.

— Это моя основная работа, мы с бригадой чистим тротуары вокруг торгового центра. У нас все вычищено до асфальта. Город плохо чистят, на муниципальной территории только сметают снег, и люди скользят, падают. Получаю за это побольше 15 тысяч рублей, — рассказал «КП-Новосибирск» Сергей Орешкин.

Прохожие узнают топового блогера даже в костюме дворника, по десять человек в день подходят поздороваться и сфотографироваться — кто-то в шутку, а кто-то всеръез. Так заканчивается почти каждый поход в фаст-фуд или в магазин, и Сергей уже устал от популярности. Но на улице его редко оскорбляют, а вот в интернете хейтеры уже прозвали «главным бомжом Тиктока».

- Я набрал за год уже 170 тысяч подписчиков, видео смотрят десятки тысяч человек — но до сих пор я не попал в программу поддержки «Тиктока». В основном подписчики из России: Москва, Петербург, Новосибирск, но также США, Канада, Белоруссия, Украина, Латвия. Иногда мне заказывают рекламу , но редко — приходится работать. Руководство ТЦ положительно относится, как к хобби, — сообщил Сергей Орешкин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/762704" frameborder="0"></iframe> Звезда "Тиктока" чистит тротуары в Новосибирске.Никита МАНЬКО

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ИСТОЧНИК KP.RU