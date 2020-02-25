2020-02-25T17:15:19+03:00
Общество

«Город плохо чистят»: звезда российского «ТикТока» вышел убирать тротуары в Новосибирске

Популярный блогер устроился работать дворником за 15 тысяч рублей в месяц
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Блогер с 170 тысячами подписчиков зарабатывает 17 тысяч дворником. ФОТО:кадр из видео YouTubeБлогер с 170 тысячами подписчиков зарабатывает 17 тысяч дворником. ФОТО:кадр из видео YouTube
Изменить размер текста:

Известный «тиктокер» Сергей Орешкин решил чистить тротуары на окраине Новосибирска. Он не постеснялся работать дворником, хотя каждый день его узнают и снимают десятки человек. Даже имея 170 тысяч подписчиков в «ТикТоке», он готов чистить снег лучше всех в районе и не стесняется работать дворником и грузчиком при ТЦ «Искра» на Станиславском жилмассиве.

— Это моя основная работа, мы с бригадой чистим тротуары вокруг торгового центра. У нас все вычищено до асфальта. Город плохо чистят, на муниципальной территории только сметают снег, и люди скользят, падают. Получаю за это побольше 15 тысяч рублей, — рассказал «КП-Новосибирск» Сергей Орешкин.

Прохожие узнают топового блогера даже в костюме дворника, по десять человек в день подходят поздороваться и сфотографироваться — кто-то в шутку, а кто-то всеръез. Так заканчивается почти каждый поход в фаст-фуд или в магазин, и Сергей уже устал от популярности. Но на улице его редко оскорбляют, а вот в интернете хейтеры уже прозвали «главным бомжом Тиктока».

- Я набрал за год уже 170 тысяч подписчиков, видео смотрят десятки тысяч человек — но до сих пор я не попал в программу поддержки «Тиктока». В основном подписчики из России: Москва, Петербург, Новосибирск, но также США, Канада, Белоруссия, Украина, Латвия. Иногда мне заказывают рекламу , но редко — приходится работать. Руководство ТЦ положительно относится, как к хобби, — сообщил Сергей Орешкин.

Звезда "Тиктока" чистит тротуары в Новосибирске.Никита МАНЬКО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Меня называли бомжом, просили помыться»: грузчик из Новосибирска стал звездой TikTok, питаясь на 200 рублей в день

Ради хайпа и роста аудитории молодой человек колол орехи зубами, ел молоко с селедкой, но больше всего подписчиков поразили его покупки.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ударила дочь по лицу и плевала в водителя»: пьяная сибирячка напала на школьницу в автобусе
«Город плохо чистят»: звезда российского «ТикТока» вышел убирать тротуары в Новосибирске
Обещают снять порчу: в Новосибирске жулики под видом магов выманивают деньги у пенсионеров
Хайпожорам предложили посмотреть, как едят тараканов
Фитотерапия в кармане: как лекарственные травы помогают быть здоровой всей семье
Сибиряков могут начать штрафовать за парковку на газоне и объявления на подъезде
«Провалился и не смог вылезти»: 10-летний мальчик застрял между сугробом и забором
«Только открыли глазки»: щенки вместе с мамой умирают на холодном полу в заброшенном сарае
«Ходила по дому в пяти носках и варежках»: сибирячка приручила агрессивного кота, которого хотели усыпить
Пьяный школьник устроил дебош в компьютерном клубе в Новосибирске
«Он приехал на электричке»: сибирячка ищет лучшего друга, который пропал в Новосибирске
«Их мама мне снится»: сибирячка ищет в Америке племянниц, которых забрала опека
«Это же прожиточный минимум»: сибирячку взбесило, что ее букет за 8500 рублей завял через сутки
«Отношение «хоть бита» раздражает»: новосибирская чиновница поддержала закон о домашнем насилии
В Новосибирске не смогли приземлиться 13 самолетов: в аэропорту объяснили, что произошло
Вот это мощь: трамвай вытянул буксующую на рельсах фуру
Россельхозбанк: к 23 февраля россияне предпочитают покупать спорттовары
Новая мода на «гламурное кесарево»: мамочки сами достают ребенка из живота
«Вы — звери!»: жильцов высотки возмутили рабочие, справившую нужду в подъезде
Нашли спустя два месяца: полицейские поймали вора, укравшего у сибирячки дорогой телефон
Пытался защитить маму: на парня напал собственный отец с ножом
Агентство «НКР» присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг «ВВВ+.ru»
«Сейчас всеку тебе»: сибирячка набросилась на водителя «скорой» из-за парковки
Ничего не видно: смотрим красивые фото утреннего тумана в Новосибирске
«От нее несло спиртным»: под Новосибирском на машине перевернулась девушка