«Меня называли бомжом, просили помыться»: грузчик из Новосибирска стал звездой TikTok, питаясь на 200 рублей в день

32-летний грузчик из Новосибирска Сергей Орешкин (настоящая фамилия - Гребенщиков) стал звездой TikTok, набрав более 150 тысяч подписчиков. Большинство мини-роликов блогера посвящены смешным экспериментам. Например, Орешкин ест селедку с молоком на камеру, а также демонстрирует свою продуктовую корзину на 200 рублей в день. Выкладывает из пакета доширак, хлеб, колбасу… Фанаты типичного грузчика считают, что именно эта «распаковка» стала причиной его успеха и прозвища «Главный бомж TikTok»:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/744147" frameborder="0"></iframe> Грузчик прославился в TikTok, показывая, что он ест.

- Он буквально сделал новый тренд и создал цепную реакцию - половина тиктокеров стали снимать то же самое, - считают его поклонники. - Многих популярных людей в TikTok начала душить жаба: как можно набрать 90 тысяч подписчиков на дошираке? Ведь это даже не сиськи!..

Блогер Серега говорит, что к своему успеху шел последние три года. Сначала снимал видео для «Инстаграма», YouTube, а потом попробовал новую платформу - TikTok. Не скрывает, что мечтал прославиться и купаться в деньгах.

За свои приветы Сергей неплохо получает. Фото: соцсети.

- Я обычный грузчик. Образование - среднее, вообще я слесарь по профессии. Но работаю разнорабочим в одном из торговых центров, платят копейки: 15 тысяч рублей в месяц, - рассказал КП-Новосибирск Сергей Орешкин. - Концепция моего блога - показать, чем живут реальные работяги, продемонстрировать образ жизни обычного человека. И немного юмора, который помогает в трудную минуту. Сначала меня называли бомжом, просили помыться, а потом появилась своя аудитория, которая стала расти.

Девушки у звезды TikTok нет. Фото: соцсети.

Канал на TikTok Сергей завел чуть более года назад. Сейчас у него уже 164 тысячи подписчиков. В основном - школьники.

- Дети на улицах меня узнают, - говорит Сергей. - Одни смеются, издеваются, другие, наоборот, хотят сфотографироваться.

Блогеру даже дарили перчатки. Фото: соцсети.

TikTok приносит грузчику дополнительные деньги, но не больше 100 долларов в месяц. В основном рекламодатели предпочитают рассчитываться с Серегой товаром.

- Давали как-то боксерские перчатки, - приводит пример грузчик.

Серега передает приветы подписчикам и зарабатывает на этом.

В основном парень зарабатывает на приветах для подростков, реже скидывают донаты. Серега мечтает, что когда-нибудь соцсети полностью обеспечат его работой, а еще помогут с личной жизнью: девушки у тиктокера пока нет, да и лишних денег, чтобы сводить ее в кино, - тоже.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о другой звезде TikTok. Ради карьеры в Сети девушка бросила школу, в итоге стала зарабатывать неплохие деньги и переехала жить в Москву.

32-летний грузчик из Новосибирска Сергей Орешкин стал звездой TikTok.

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