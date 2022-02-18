Новосибирские историки разгадывают тайну могилы черного барона Унгерна

А том, где все же захоронен барон остается тайной. Фото: "АСТ-54".

Историки из Новосибирска хотят разгадать тайну могилы черного барона Унгерна, который возможно похоронен в Центральном парке города. С таким предположением вышли историки к депутату горсовета Ростиславу Антонову, написав ему на почту письмо.

— На депутатскую почту получил очень интересное письмо от общественной организации, занимающейся поиском и восстановлением русских воинских захоронений по всему миру. В которой говорится о том, что могила барона Унгера может находиться в городе Новониколаевска (ныне Центральный парк города Новосибирска), — рассказывает депутат.

После чего его самого заинтересовала тайна захоронения барона Унгерна и он обратился к краеведу Константину Голодяева и музей города Новосибирска, чтобы получить оценку. Также депутат направил запросы в музеи, чтобы узнать более точную информацию о его погребении.

Напомним, ранее портрет барона Унгер появилась появился на стене здания на улице Фабричной, 10 в промзоне Новосибирска. Это в свою очередь вызвало бурное обсуждение в обществе, и через какое-то время неизвестные закрасили граффити.

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