Новосибирцы перекрыли портрет «черного» барона Унгерна граффити с красной звездой

Портрет провисел всего несколько дней Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске неизвестные закрасили портрет барона Унгерна и нарисовали на нем красную звезду. В четверг, 6 января, подписчик группы «АСТ-54» пожаловался на вандализм:

— В Новосибирске вандалы уничтожили народный мемориал русскому офицеру, участнику Брусиловского прорыва, кавалеру георгиевского креста Роману Унгерну. Прошло ровно сто лет, а в головах у некоторых деятелей все так же кипит возмущенный разум и они готовы кидаться в смертный бой с любой тенью инакомыслия, — написал автор постов о граффити Андрей.

Портрет белогвардейского офицера Романа фон Унгерн-Штернберга появился на стене здания на улице Фабричной, 10 еще 4 января. Изображение вызвало жаркие обсуждения в соцсетях, а также среди историков и общественников Новосибирска.

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