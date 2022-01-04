Портрет «черного барона» Унгерна нарисовали на здании в Новосибирске: депутаты и историки спорят, нужен ли он городу

Портрет барона вызвал бурные дискуссии. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Портрет белогвардейского офицера Романа фон Унгерн-Штернберга появился на стене здания на улице Фабричной, 10 - в промзоне Новосибирска. Фотографии тут же облетели соцсети и заставили спорить общественников. Дело в том, что Унгерн вошёл в историю как черный или кровавый барон: по его указке убили тысячи человек, личность он, мягко скажем, неоднозначная, от него открещивались даже некоторые белогвардейцы, а предан он был собственными солдатами.

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились к историкам и краеведам, чтобы они высказались – нужен ли такой портрет столице Сибири.

«ЛУЧШИМ НАКАЗАНИЕМ СЧИТАЛ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ»

- Конечно, нет, как такой человек может стать примером? Какой ему портрет или памятник? Я не только как историк, но и как внук генерала красной армии Николая Федоровича Ватутина, против такого. Люди должны помнить, что Унгерн - не просто был белогвардейцем, он был предателем, выступая против советской власти, вступил в сговор с Японией. А жестокие убийства по его приказу? Он расправлялся не только красноармейцами, но и с мирным населением, - объяснил свою позицию КП-Новосибирск Александр Ватутин, кандидат исторических наук. – Можно с уважением относиться к истинным белогвардейцам, которые боролись за царскую власть – к тому же генералу Денисову. Но за ним не было столько крови. А Унгерн в историческом контексте – это предвестие нацизма.

Отчасти это объясняет и то, что барона предали свои же воины-белогвардейцы: связали и бросили в палатке на берегу Селенги. Вскоре на нее наткнулся разъезд особого западного отряда, которым командовал красный военком Петр Щетинкин. Унгерна доставили под усиленной охраной в Новониколаевск (сейчас Новосибирск), а 15 сентября после пятичасового суда публично расстреляли в летнем театре сада «Сосновка».

- Спустя более полувека были прошения, чтобы барона реабилитировать посмертно. Дело в том, что он считается освободителем Монголии: его армия прогнала китайцев из Улан-Батора, монголы его чтили и считали заговоренным – мол, ни одна пуля его не берет. Но в тоже время Унгерн считал лучшим наказанием смертную казнь, и жестоко расправлялся со всеми. Поэтому в 1998 году суд не нашел ни одного основания, чтобы реабилитировать этого человека, - рассказывает Геннадий Свистунов, методист музея Центрального района.

Так выглядит портрет. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК КОЛЧАКА?

Немного мягче к появлению портрета Унгерна относится краевед Юрий Лобанов:

- Унгерн-Штернберг – значимая историческая личность, и, безусловно, очень спорная. Разумеется, без согласования со всеми жителями никакие его изображения или памятники не должны появляться. Но, если после обсуждения горожане решат как-то отметить то место, где его расстреляли или похоронили, то власти должны прислушаться, - сказал КП-Новосибирск Лобанов.

А Ростислав Антонов, депутат Совета депутатов города Новосибирска, и вовсе предлагает «кровавого барона» сделать историческим брендом Новосибирска.

- К примеру, в Омске активно используют образ Колчака: там и ресторан в его часть назван, и люди туда ходят. Так почему бы не использовать на благо города и историю с Унгерном? Новосибирск - достаточно серый город с точки зрения истории, а это – возможность обратить на себя внимание, - заявил КП-Новосибирск Ростислав Антонов.

Кстати, исчезнет ли портрет со стены, пока неясно. Как и то, будут ли искать человека, нарисовавшего его.

- Чтобы началась проверка полицией, необходимо, чтобы к нам лично обратился собственник здания, где нарисован портрет, - пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Оперативно связаться с собственником здания не удалось, однако КП-Новосибирск с удовольствием предоставит ему слово. Связаться с редакцией можно по тел. 8-913-068-56-72.

СПРАВКА «КП»

«Черный барон», «бог войны», «завоеватель Монголии» — под такими именами запомнился в истории Роман Федорович фон Унгерн-Штернберг (1885 — 1921), участник Гражданской войны и белогвардейский генерал. Барон вошел в историю как личность противоречивая, в его душе сочетались любовь и к буддизму, и к насилию. Унгерн был к тому же фаталист и мистик. Он принял буддизм, но при этом не отказался от христианства, а во всех религиях искал пророчества, чтобы объяснить свою борьбу с революционерами.

Барон отличался запредельной жестокостью. За малейшие проступки велел бить бойцов бамбуковыми палками или казнить. Например, своего подчинённого - прапорщика Чернова - сжег живьем. Пленных противников Унгерн приказывал убивать, их трупы оставляли в степи на съедение хищникам. В том числе не щадил и мирное население.

15 сентября 1921 года в Новониколаевске (сейчас Новосибирск) состоялась его казнь большевиками.

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