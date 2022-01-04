В Новосибирске портрет «черного барона» Унгерна появился на стене здания в промзоне

Тот самый портрет барона. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Портрет царского офицера Романа фон Унгерн-Штернберга, который вошел в историю под именем «черного барона» из-за своей любви к насилию, появился на стене здания на улице Фабричной, 10 в промзоне Новосибирска.

Фото этого портрета очевидцы обнародовали на странице новосибирской службы эвакуации АСТ-54». Судя по кадрам, кто-то возложил к портрету цветы.

К слову, Роман Федорович фон Унгерн-Штернберг , участник Гражданской войны и белогвардейский генерал, связан с Новосибирском. 15 сентября 1921 года в Новониколаевске состоялась его казнь. В Новосибирске несколько раз выдвигали идею установки памятника ему, однако большинство горожан ее не поддержали.

СПРАВКА «КП»

«Черный барон», «бог войны», «завоеватель Монголии» — под такими именами запомнился в истории Роман Федорович фон Унгерн-Штернберг (1885 — 1921), участник Гражданской войны и белогвардейский генерал. В Новосибирске его имя на слуху — 15 сентября 1921 года в Новониколаевске состоялась его казнь. Барон вошел в историю как личность противоречивая, в его душе сочетались любовь к буддизму и насилию.

За малейшие проступки он велел бойцов бить бамбуковыми палками или казнить. Например, прапорщика Чернова генерал-майор сжег живьем. Пленных противников Унгерн приказывал убивать,их трупы оставляли в степи на съедение хищникам.

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