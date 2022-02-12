В Новосибирске следователи начали проверку после того, как тяжелобольному ребенку не выдали лекарства

Бабушка борется с чиновниками за выдачу жизненно важных лекарств для внука. Фото: предоставлено героями публикации

Следователи начали проверку после того, как не выдали лекарства девятилетнему мальчику из Новосибирска с тяжелой формой эпилепсии. Бабушка ребенка Светлана Проскурня написалала заявление в СК. Напомним, ранее женщина уже обращалась к читателям КП-Новосибирск с просьбой о помощи. Женщина в одиночку растит тяжелобольного внука и двух 16-летних дочек, после переезда в Новосибирск она оказалась в тяжелой ситуации и пять месяцев добивалась выдачи жизненно важных препаратов «Кеппра» (леветирацетам) и «Иновелон» (руфинамид), тратя от 13 до 20 тысяч рублей в месяц.

— В четверг была у следователя, опять пришлось все рассказывать — наревелась как всегда от воспоминаний! Мы сильно надеемся получить жизненно важные лекарства, — рассказала Светлана Проскурня.

Вот как прокомментировал ситуацию минздрав Новосибирской области:

— ГКУ НСО «Новосибоблфарм» закупает лекарственный препарат «леветирацетам» («Кеппра» — прим. редакции), входящий в перечень жизненно необходимых препаратов. Препарат с международным непатентованным наименованием «руфинамид» («Иновелон» — прим. редакции) не входит в перечень жизненно важных лекарств и может быть закуплен только после решения врачебной комиссии. В 2021 году препаратом «леветирацетам» были обеспечены 726 пациентов, им было выдано 17 506 упаковок данного препарата на сумму более 12,7 млн рублей.

В ответ на это Светлана Проскурня сослалась на заключение невролога Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи, где назначен прием не только «Кеппры», но и «Иновелона».

— Вот прямо в документе написано , что препараты «леветирацетам» («Кеппра» и «руфинамид» («Иновелон») замене не подлежат , так как у внука учащаются приступы. И все документы на получение лекарств были сданы в декабре 2021 года, — сообщила Светлана Проскурня.

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