Новосибирская пенсионерка купила тяжелобольному школьнику лекарства, которые не выдавал минздрав

Бабушка ищет добровольцев, которые починят коляску мальчику. Фото: предоставлено Светданой Проскурня

Новосибирская пенсионерка Людмила Мохначева купила лекарства девятилетнему мальчику, страдающему тяжелой формой эпилепсии. 75-летняя женщина решила помочь семье Светланы Проскурни после публикации в «Комсомольской правде».

— Сейчас встретились с Людмилой Георгиевной в аптеке — она купила Глебу кеппру. Ему этого на полтора месяца хватит. Спасибо огромное ей и читателям за доброту! — призналась Светлана Проскурня.

Напомним, бабушка Глеба обратилась в редакцию «КП-Новосибирск» с просьбой о помощи: она не могла получить необходимые лекарства «Кеппра» и «Иновелон» в течение 5 месяцев. Восемь лет ее внук страдает синдромом Леннокса-Гасто — тяжелой формой эпилепсии. Женщина вынуждена была брать кредиты, чтобы обеспечить мальчика жизненно важными лекарствами, ведь обращения к врачам и к заведующей поликлиникой не помогали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Даже по квартире вожу его за ручку»: жительница Новосибирска пытается добиться бесплатных лекарств для школьника с редкой болезнью

Женщина вынуждена тратить по 20 тысяч рублей на препараты для больного девятилетнего внука (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.