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5 февраля 2022 11:15

Новосибирская пенсионерка купила тяжелобольному школьнику лекарства, которые не выдавал минздрав

Она обеспечила его препаратом на полтора месяца
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
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Бабушка ищет добровольцев, которые починят коляску мальчику. Фото: предоставлено Светданой Проскурня

Бабушка ищет добровольцев, которые починят коляску мальчику. Фото: предоставлено Светданой Проскурня

Новосибирская пенсионерка Людмила Мохначева купила лекарства девятилетнему мальчику, страдающему тяжелой формой эпилепсии. 75-летняя женщина решила помочь семье Светланы Проскурни после публикации в «Комсомольской правде».

— Сейчас встретились с Людмилой Георгиевной в аптеке — она купила Глебу кеппру. Ему этого на полтора месяца хватит. Спасибо огромное ей и читателям за доброту! — призналась Светлана Проскурня.

Напомним, бабушка Глеба обратилась в редакцию «КП-Новосибирск» с просьбой о помощи: она не могла получить необходимые лекарства «Кеппра» и «Иновелон» в течение 5 месяцев. Восемь лет ее внук страдает синдромом Леннокса-Гасто — тяжелой формой эпилепсии. Женщина вынуждена была брать кредиты, чтобы обеспечить мальчика жизненно важными лекарствами, ведь обращения к врачам и к заведующей поликлиникой не помогали.

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