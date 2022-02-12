Новосибирский студент собрал пять миллионов на операцию онкобольной маме с помощью соцсетей

Пользователи соцсетей собрали 4 миллиона за сутки. Фото: предоставлено Иваном Серкиным

Новосибирский студент Иван Серкин за сутки собрал недостаюшую сумму на операцию онкобольной маме - это почти 4 миллиона рублей. История молодого музыканта растрогала популярных блогеров и соцсети.

— Спасибо огромное «Комсомольской правде», блогеру Нике Вайпер, всем сообществам в соцсетях! Необходимая сумма по смете набрана, мы собрали недостоющие средства за один день. Пожертвования были разные, в основном, небольшие — по 10 рублей, 100 рублей. Но в сумме это дало огромный результат. Плюс были несколько больших переводов. Благодарю каждого от всего сердца, — рассказал КП-Новосибирск Иван Серкин. — Сейчас мы ищем врача-нейрохирурга,который смог бы прооперировать маму в Москве. Сейчас мама находится в больнице №15, мы думаем провести операцию в Европейском медицинском центре

Напомним, история 19-летнего студента новосибирской консерватории, который спасает маму от опухоли головного мозга взорвала соцсети. В прошлом году 46-летняя Александра Серкина упала на остановке в гололед и у нее проявилась глиома — гигантская опухоль головного мозга. Молодой музыкант сутками работал курьером и смог скопить на операцию маме по шунтированию в Новосибирске. Это временно помогло, однако после Нового года женщине стало хуже и она перестала вставать с кровати. Иван перевез маму в Москву, но врачи не могли дать квоту из-за большого риска операции по удалению опухоли. Тогда студент собрал все накопления семьи, нашел частную клинику и объявил сбор в 5 миллионов рублей. Парня поддержала звезда Инстаграма Ника Вайпер, после публикации «КП» историю подхватили другие СМИ. Ивану оставалась неделя, чтобы собрать около 4 миллионов рублей, и пользователи соцсетей собрали ее за один день.

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