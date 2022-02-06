Ника Вайпер помогла новосибирцу за сутки собрать 220 тысяч на операцию для онкобольной мамы

Известная блогер поддержала новосибирского студента, который спасает тяжелобольную маму. Фото: предоставлено Иваном Серкиным //instagram.com/nika_viper

Студента новосибирской консерватории Ивана Серкина, который собирает 5 миллионов рублей на операцию онкобольной маме, поддержала звезда инстаграма Ника Вайпер. Об этом КП-Новосибирск рассказал сам парень.

Мама Ивана — 46-летняя Александра Григорьевна Серкина — с пяти лет страдает параличом правой руки и левой ноги. В апреле 2021 года врачи обнаружили гигантскую опухоль в голове женщины, ей сделали шунтирование в Новосибирске. Однако ее состояние ухудшилось, и теперь ей необходима новая операция.

— Но операция слишком рискованная, квот на нее не дают. У моей мамы есть только я, мой семилетний брат и бабушка с дедушкой, нам пришлось объявить сбор. Сейчас мы накопили 950 тысяч рублей из требуемой суммы. Пожертвований было много,в том числе благодаря блогеру Нике Вайпер. Она выложила пост в сторис, ее подписчики небольшими суммами по 10 рублей набрали 220 тысяч рублей. Кроме того, нам помогают знакомые, учителя музыки и композиторы, я благодарю всех от всего сердца, — рассказал КП-Новосибирск Иван Серкин.

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