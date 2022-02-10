Новосибирский студент круглосуточно работал курьером, чтобы собрать деньги на операцию маме

Известная блогер поддержала новосибирского студента, который спасает тяжелобольную маму. Фото: предоставлено Иваном Серкиным //instagram.com/nika_viper

Студент консерватории Иван Серкин спасает маму. Она одна воспитывала двоих сыновей, работала уборщицей и вахтером, водила мальчика по кружкам, растила талант. Теперь пришло время повзрослевшему сыну позаботиться о матери. У женщины обнаружили опухоль в голове. Врачи в России не берутся оперировать — говорят, шансы ничтожны. В одной из европейских клиник согласились взяться за пациентку. Сумма для студента неподъемная, но он делает все, что может: работает курьером, пишет музыку на продажу и не опускает руки. Говорит, что чувствует: должен идти до конца.

УПАЛА НА АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКЕ

Александра Серкина, мама Ивана, стала инвалидом в 5 лет. В областной клинике Иркутска ей неправильно сделали пункцию спинного мозга без наркоза и обезболивающего. У ребенка парализовало правую руку и левую ногу. Маленькая Саша стала хуже говорить, с трудом держала ложку. Ребенка повезли в Институт имени академика А. Н. Бурденко в Москве, где определили, что у нее есть глиома — опухоль ствола головного мозга. В советское время еще не было КТ и МРТ, врачи сказали: «Езжайте домой. Проживете, сколько получится».

Со временем рука и нога начали снова работать, хотя нарушение координации осталось. Девочка выжила и выросла, об опухоли в семье не вспоминали.

Зимой прошлого года мама выглядела здоровой, но затем поскользнулась. Фото: предоставлено Иваном Серкиным

20 лет назад Александра родила сына Ивана, его отец ушел от Александры еще во время ее беременности. Мама всеми силами растила талант, водила Ваню в музыкальную школу на классы по вокалу и фортепиано. Семья жила в отдаленном поселке Витим на Крайнем Севере, женщина с инвалидностью работала где могла — вахтером в аэропорту, техничкой в школе. В 2014 году у нее родился второй сын Никита, а Иван поступил в Высшую школу музыки в Якутии, стал учиться на кафедре фортепиано и затем перевелся в Новосибирскую консерваторию.

— В апреле прошлого года у мамы сильно пошатнулось здоровье. Она выходила в Витиме из автобуса в гололед, поскользнулась и ударилась затылком о землю. Это и могло спровоцировать рост злокачественной опухоли. Мама перестала ходить, у нее ухудшилось зрение, но местные врачи не могли ей помочь. Поставили диагноз: «внутренняя окклюзионная гидроцефалия», иначе говоря — нарушение в оттоке спинномозговой жидкости из мозга. А чуть позже обнаружили гигантскую опухоль (32х25 мм) размером с теннисный мяч, — говорит студент Иван Серкин.

К сентябрю женщина едва ходила (слева), а в январе 2022 года уже едва могла вставать. Фото: предоставлено Иваном Серкиным

НИКА ВАЙПЕР ПОДДЕРЖАЛА СТУДЕНТА

Женщина стала лежачей больной. Минздрав отказывался давать квоту на бесплатную операцию, а клиники в Израиле просили баснословные для студента деньги. Положение спасли в Новосибирской дорожной клинической больнице. В сентябре Иван перевез маму к себе, и сибирский хирург Эдуард Мартынов с коллегами провел шунтирование и откачал жидкость из мозга 46-летней пациентки. Операция и лечение обошлись студенту в 260 тысяч рублей.

Откуда у парня такие деньги? Все лето Иван работал велокурьером, а ночами писал музыку на заказ, чтобы накопить денег на операцию для мамы. А еще помогал бабушке с дедушкой растить семилетнего брата в Якутии — высылал деньги.

— Этот шунт, который поставили в Новосибирске, сейчас спасает ей жизнь. Я забрал маму к себе, она уже едва могла встать с кровати, а один раз упала. Это могло повредить конструкцию в голове, и перед Новым годом маме стало хуже. Обследование показало, что глиома в голове продолжила расти. Оказалось, что доброкачественная опухоль переросла в злокачественную, и мы поехали в Москву в госпиталь имени академика А. Н. Бурденко. Там сказали, что опухоль неоперабельная — слишком огромная, а химиотерапию пациентка может не пережить, — продолжает Иван Серкин.

Мама на глазах потеряла дар речи, стала с трудом принимать пищу. Несмотря на то, что в квоте отказали, студент решил бороться до конца и записал маму на платную операцию в европейском медцентре, где попросили 5 миллионов рублей.

Студент решил бороться до конца, его поддержала Ника Вайпер. Фото: предоставлено Иваном Серкиным

«МОЖЕТ БЫТЬ, ОТКЛИКНЕТСЯ ПАПА»

Молодой композитор объявил сбор в соцсетях. Ивана Серкина поддержали слушатели, учителя и музыканты, даже звезда Инстаграма Ника Вайпер рассказала об этом в сторис. За несколько дней удалось собрать более 400 тысяч рублей, еще 700 тысяч Иван скопил за годы учебы и работы.

— Если бы мы поехали из Москвы обратно в Новосибирск — это как ехать на верную смерть. У нас есть еще неделя, чтобы положить маму в больницу. Риски очень высокие. Но ради шанса ее спасти я готов отдать все. Мне помогают друзья из московской консерватории ухаживать за лежачей мамой. Отца же я не видел ни разу в своей жизни. Я был бы рад, если бы он откликнулся, — признается Иван Серкин. — Я еще не пришел к стадии принятия. Я не врач и, возможно, чего-то не понимаю, но сердцем чувствую, что нужно бороться до конца.

Гигантская опухоль 32 х 25 мм продолжила расти, врачи называют операцию очень рискованной. Фото: предоставлено Иваном Серкиным

Уважаемые читатели! Если вы готовы поддержать Ивана Серкина и его маму и помочь ему в сборе средств, можете найти его по ссылке в социальных сетях: instagram.com/inserkin.

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