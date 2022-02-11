В Новосибирске суд продлил арест обвиняемым по делу взорвавшейся АГЗС

Взрыв на заправке случился летом прошлого года. Фото: Кадр из видео

Троим обвиняемым по делу о взрыве на АГЗС в Новосибирске продлили меру пресечения. Об этом стало известно в пятницу, 11 февраля.

— На три месяца продлен срок содержания под стражей в отношении гендиректора компании, которому принадлежала заправка. Под арестом он пробудет до 14 мая 2022 года, — сообщили в Управлении судебного департамента Новосибирской области. — Продлены также сроки домашнего ареста в отношении главного инженера заправки и ее директора на 3 месяца до 14 мая 2022 года с сохранением ранее установленных судом запретов.

Напомним, ЧП на газовой заправке случилось 14 июня 2021 года. В тот день на Гусинобродском шоссе, 60 прогремел мощный взрыв. В результате ЧП в больницу 17 человек: 7 из них получили сильные ожоги. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям».

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