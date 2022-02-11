В Новосибирске продлили режим «черного неба» до 14 февраля

Объявлен первый уровень опасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске еще на два дня продлили режим «черного неба». Ранее Западно-Сибирский гидрометцентр объявил, что неблагоприятные метеорологические условия будут действовать с 7 по 11 февраля, теперь же их продлили до выходных.

— В период с 17:00 11 февраля до 10:00 13 февраля 2022 года в Новосибирске сохранятся неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей первой степени опасности, — рассказали синоптики.

Напомним, что с 13 по 14 февраля будет действовать магнитная буря уровня «G5», которая может вызвать плохое самочувствие и слабость у метеочувствительных людей, а также вызвать неполадки с техникой.

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